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Белал Мухаммад: Махачев ничего не выиграет от боя с Топурией

Белал Мухаммад: Махачев ничего не выиграет от боя с Топурией
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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад высказался о потенциальном бое звёзд организации россиянина Ислама Махачева и грузина Илии Топурии.

«Когда Ислам победил в близком бою Волкановски, лучшего бойца вне зависимости от веса на тот момент, реакция была такая: «Оу, он отстой. Он не финишировал его, он должен был это сделать, ведь он из 65 кг».

Кажется, что Топурия немного меньше Волкановски, и если он поднимется [в весе] и Ислам его уверенно победит, люди скажут: «Оу, Топурия — полулегковес, он может вернуться [в дивизион]». Ислам ничего не выиграет от боя с ним», — приводит слова Мухаммада издание MMA Fighting.

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