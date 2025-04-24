Анкалаев: Алекс, тебе всё ещё нравится драться? Такое чувство, что ты уже закончил с боями

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев обратился к бывшему сопернику — представителю Бразилии Алексу Перейре.

«Алекс, тебе всё ещё нравится драться? У меня такое чувство, что ты уже закончил с боями», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой между Анкалаевым и Перейрой состоялся на турнире UFC 313, который прошёл 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Их поединок стал главным событием вечера и продлился все пять раундов. Встреча завершилась победой российского атлета единогласным решением судей.