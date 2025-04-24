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Матеуш Гамрот проведёт следующий бой 31 мая. Его соперник — не из топ-15

Матеуш Гамрот проведёт следующий бой 31 мая. Его соперник — не из топ-15
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Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе поляк Матеуш Гамрот проведёт следующий поединок против представителя Словакии Людовита Клейна на турнире UFC on ESPN 68, который состоится 31 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба UFC

Польскому бойцу 34 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Гамрот дебютировал в 2012 году на турнире промоушена XFS — Night of Champions, а в UFC Матеуш перешёл в 2020 году.

Гамрот в своём рекорде имеет 24 победы, из которых 13 он одержал досрочно, и три поражения, а также один бой был признан ничьей. В последнем поединке Матеуш уступил раздельным решением судей новозеландцу Дэну Хукеру.

Клейн, в свою очередь, имеет в своём рекорде 23 победы, потерпел четыре поражения, а один поединок был признан судьями ничьей. В UFC Людовит дебютировал в 2020 году.

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