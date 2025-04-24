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Белал Мухаммад ответил, согласен ли он провести бой с Исламом Махачевым

Белал Мухаммад ответил, согласен ли он провести бой с Исламом Махачевым
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад объяснил своё отношение к потенциальному поединку с действующим обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Нет, не стал бы драться с Исламом. Как я уже говорил, команда Хабиба сделала многое для меня. Эти парни оказали мне помощь. Я проявляю к ним чрезмерное уважение и преданность, поэтому не стал бы драться с кем-то из них», — приводит слова Мухаммада портал MMA Mania.

Белал проведёт следующий поединок 10 мая на турнире UFC 315, который пройдёт в Монреале (Канада). Его соперником станет представитель Австралии Джек Делла Маддалена.

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