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«Прикончит во втором раунде». Б. Мухаммад дал прогноз на возможный бой Махачев — Топурия

«Прикончит во втором раунде». Б. Мухаммад дал прогноз на возможный бой Махачев — Топурия
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад дал прогноз на потенциальный поединок между действующим обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым и экс-чемпионом UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией.

«Я думаю, что он [Ислам Махачев] прикончит Топурию, вероятно, во втором раунде», — приводит слова Мухаммада аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

Белал проведёт следующий поединок 10 мая на турнире UFC 315, который состоится в Монреале (Канада). Его соперником станет представитель Австралии Джек Делла Маддалена.

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