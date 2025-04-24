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Адесанья: мне не нужен титул UFC

Адесанья: мне не нужен титул UFC
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Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья заявил, что он больше не заинтересован в завоевании чемпионского пояса UFC.

«Люди подходят ко мне и говорят: «Надеюсь, ты вернёшь себе пояс». А я отвечаю: «Мне он не нужен», — приводит слова Адесаньи аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

Напомним, Исраэлю 35 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств он дебютировал в 2012 году, а в UFC — в 2018 году. К настоящему моменту Последний повелитель стилей имеет в своём рекорде 24 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, а также пять поражений (2 КО/ТКО).

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