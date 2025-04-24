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Иан Гарри: Махачев — лучший боец в мире. А его переход в вес до 77 кг станет трагедией

Иан Гарри: Махачев — лучший боец в мире. А его переход в вес до 77 кг станет трагедией
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Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри лестно высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Махачев имеет полное право миновать очередь претендентов на титул UFC в полусреднем весе, если решит подняться. Он — Ислам Махачев, лучший боец в мире. Нужно проявлять к нему уважение, когда это необходимо. И если этот парень скажет: «Я хочу стать следующим претендентом на пояс», все в категории согласятся [и дадут ему провести бой с чемпионом]. Если кто-то попытается это оспорить, значит, у него нет уважения к величайшему бойцу в мире.

Переход Ислама станет трагедией для каждого бойца в дивизионе, если он поднимется и решит остаться. Махачев — идеальный пример эволюции бойцов, которые великолепны везде. Просто посмотрите на Хабиба, тот тоже доминировал в борьбе. Ислам точно такой же, но, вероятно, более аккуратный, когда дело доходит до схваток. Его переход сделает полусредний вес более увлекательным. Я с удовольствием испытал бы себя в бою с ним», — приводит слова Гарри портал Bloody Elbow.

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