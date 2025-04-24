Белал Мухаммад перечислил возможных соперников Махачева, не упомянув Топурию

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад перечислил возможных соперников действующего обладателя титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Сейчас в лёгком весе есть парни, бои с которыми имеют смысл для Махачева. К примеру, Джастин Гэтжи. Он одержал большую победу над Физиевым. И к настоящему моменту Джастин идёт с рекордом 3-1 в последних четырёх боях. К тому же Махачев ещё не дрался с ним.

Есть и Пимблетт, который только что одержал грандиозную победу над Чендлером. И у него громкое имя. В поединке Ислама и Пэдди тоже есть смысл. Есть те же Чарльз Оливейра и Арман Царукян, ожидающие реванша. Много претендентов», — приводит слова Мухаммада портал MMA Mania.