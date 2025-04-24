Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Белал Мухаммад перечислил возможных соперников Махачева, не упомянув Топурию

Белал Мухаммад перечислил возможных соперников Махачева, не упомянув Топурию
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад перечислил возможных соперников действующего обладателя титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Сейчас в лёгком весе есть парни, бои с которыми имеют смысл для Махачева. К примеру, Джастин Гэтжи. Он одержал большую победу над Физиевым. И к настоящему моменту Джастин идёт с рекордом 3-1 в последних четырёх боях. К тому же Махачев ещё не дрался с ним.

Есть и Пимблетт, который только что одержал грандиозную победу над Чендлером. И у него громкое имя. В поединке Ислама и Пэдди тоже есть смысл. Есть те же Чарльз Оливейра и Арман Царукян, ожидающие реванша. Много претендентов», — приводит слова Мухаммада портал MMA Mania.

Материалы по теме
«Прикончит во втором раунде». Б. Мухаммад дал прогноз на возможный бой Махачев — Топурия
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android