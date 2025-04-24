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Назим Садыхов проведёт следующий бой на турнире UFC в Азербайджане

Назим Садыхов проведёт следующий бой на турнире UFC в Азербайджане
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Представитель Азербайджана Назим Садыхов проведёт следующий поединок против бразильского бойца Николаса Мотты на турнире UFC on ABC 8, который состоится 21 июня в Баку. Об этом сообщает пресс-служба североамериканского промоушена.

Фото: Пресс-служба UFC

Назиму 30 лет. Он имеет в своём рекорде 10 побед, из которых девять были одержаны досрочно, одно поражение, а один поединок был признан ничьей. В последнем поединке Садыхов победил представителя Бразилии Исмаэля Бонфима техническим нокаутом (остановка доктора) в первом раунде на турнире UFC Fight Night 251.

Мотта, в свою очередь, имеет в своём рекорде 15 побед, из которых 10 были одержаны нокаутом/техническим нокаутом, и пять поражений.

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