Назим Садыхов проведёт следующий бой на турнире UFC в Азербайджане

Представитель Азербайджана Назим Садыхов проведёт следующий поединок против бразильского бойца Николаса Мотты на турнире UFC on ABC 8, который состоится 21 июня в Баку. Об этом сообщает пресс-служба североамериканского промоушена.

Фото: Пресс-служба UFC

Назиму 30 лет. Он имеет в своём рекорде 10 побед, из которых девять были одержаны досрочно, одно поражение, а один поединок был признан ничьей. В последнем поединке Садыхов победил представителя Бразилии Исмаэля Бонфима техническим нокаутом (остановка доктора) в первом раунде на турнире UFC Fight Night 251.

Мотта, в свою очередь, имеет в своём рекорде 15 побед, из которых 10 были одержаны нокаутом/техническим нокаутом, и пять поражений.