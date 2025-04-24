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Адесанья: обожаю психоделические препараты. Принимал их перед третьим боем с Перейрой

Адесанья: обожаю психоделические препараты. Принимал их перед третьим боем с Перейрой
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Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья признался в употреблении психоделических веществ.

«Обожаю психоделические препараты. Перед третьим боем с Алексом Перейрой [на UFC 287] я несколько раз принимал их, это помогло мне значительно улучшить собственные навыки. Ощущения совершенно другие во время боя. Я чувствовал себя на полностью другом уровне, на котором никогда раньше не был. Я без ума от этих веществ. Мне нравится время от времени изменять своё состояние, поскольку я чувствую, что вижу миру в ином свете», — приводит слова Адесаньи портала Sportskeeda.

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