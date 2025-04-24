Иан Гарри: я больше бразилец, чем Пратес. Он — пони с одним ударом

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри поделился мыслями насчёт предстоящего поединка с представителем Бразилии Карлосом Пратесом. Их бой станет главным событием вечера на турнире UFC on ESPN 66, который состоится 26 апреля.

«Этот парень курит американские сигареты, пьёт ирландский виски. Тем временем я живу в Бразилии, ем их традиционную еду. Я больше бразилец, чем этот парень. Вся его страна хочет, чтобы победа была на моей стороне.

Моя цель — доказать, что являюсь лучшим в бою с любым парнем. Если посмотреть на моих предыдущих противников, то Пратес на их фоне выглядит неуклюже. Не думаю, что он такой же быстрый, как Майкл Пейдж. Или разносторонний, как Шавкат Рахмонов. Очевидно, Карлос будет таким же неуклюжим в бою со мной, как Джефф Нил, поскольку у меня есть преимущество в росте и в риче.

Пратес — парень, в бою с которым мне удастся продемонстрировать, что я являюсь более высокоуровневым бойцом. Он всего лишь пони с одним ударом. Карлос силён лишь левой рукой и левой ногой. Он односторонен. У меня есть всё, что нужно. Я могу победить его в любой области в любой момент. Именно это произойдёт в воскресенье», — приводит слова Гарри портал MMA Fighting.