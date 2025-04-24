«Дерьмо и посредственности». Тай Туиваса — о бойцах тяжёлого веса в UFC

10-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе австрало-самоанский боец Тай Туиваса поделился резким мнением о бойцах своей весовой категории.

«Это точно было то, о чём я много думал, пока у меня был перерыв от боёв. Все тяжи — дерьмо, кроме Джона Джонса и Тома Аспиналла. Помимо них, чёрт возьми, все остальные просто посредственности», — приводит слова Туиваса портал Sportskeeda.

Туивасе 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Тай дебютировал в 2012 году, а в UFC — в 2017 году. Представитель Австралии в своём рекорде имеет 15 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и восемь поражений.