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О'Мэлли: нужно устроить бой Пимблетт — Макгрегор в весе до 86 кг. Пусть оба будут толстыми

О'Мэлли: нужно устроить бой Пимблетт — Макгрегор в весе до 86 кг. Пусть оба будут толстыми
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли призвал президента UFC Дану Уайта организовать поединок между англичанином Пэдди Пимблеттом и ирландцем Конором Макгрегором.

«Победа Пимблетта над Чендлером выглядела чертовски впечатляюще. Пэдди смотрелся круто. Парни, теперь нам нужно организовать поединок между Макгрегором и Пимблеттом. Этот бой должен произойти прямо сейчас. Дядя Дана, давай сделаем это. Пэдди против Конора в весе до 86 кг. К чёрту всё! Пусть оба будут толстыми», — приводит слова О'Мэлли портал Bloody Elbow.

Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской организации в марте 2022 года. С тех пор английский боец не потерпел ни одного поражения и к настоящему моменту идёт на серии из семи побед, которая является второй самой длительной серией в его категории. Больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева.

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