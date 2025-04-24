Орловский может провести следующий поединок с легендой ММА в России

Боец PFL, а также владелец промоушена Force FC россиянин Александр Шаблий сообщил вместе с 46-летним бывшим обладателем чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорусом Андреем Орловским, что Питбуль может провести следующий поединок в России.

Шаблий. Сегодня обсудили предстоящее выступление Андрея в России.

Орловский. Мы говорим о том бое, который будет всем интересен в России. Поэтому — жду.

Кроме того, пресс-служба лиги Force FC опубликовала пресс-релиз, согласно которому Питбулю предстоит провести бой с другим именитым ветераном смешанных единоборств.

«В данный момент лига во главе с Александром Шаблием рассматривает возможность проведения поединка Андрея с другой легендой мира ММА, которого знает каждый из вас. Сам Орловский положительно относится к организации подобного боя. Имя его соперника раскроем, когда переговоры перейдут на следующую стадию», — сказано в пресс-релизе.