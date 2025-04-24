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Роган: Веласкес не должен сидеть в тюрьме. Он был в ярости по уважительной причине

Роган: Веласкес не должен сидеть в тюрьме. Он был в ярости по уважительной причине
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Известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выступил в защиту бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе соотечественника Кейна Веласкеса.

Веласкес был приговорён к пяти годам лишения свободы за покушение на убийство и за нападение с незаконным применением огнестрельного оружия, которое он совершил в феврале 2022 года. Тогда Кейн был задержан за то, что произвёл несколько выстрелов в машину мужчины, обвинявшегося в домогательстве его сына, и ранил отчима обидчика.

«Кейн сделал то, на что пошёл бы каждый отец. Если вы не являетесь родителем, то не можете просто представить, какая ярость охватила бы вас, если бы какой-то мужчина приставал к вашему ребёнку. Любой стал бы красным от гнева, и никто, кроме вас самих, не смог бы описать это состояние.

Если и говорить о временном помешательстве, то это именно тот случай. Если и есть человек, который может сказать: «Я временно сошёл с ума» — то это отец, преследующий мужчину, который растлевал его сына. Все это понимают. Кейн не должен сидеть в тюрьме. Он не представляет угрозы для общества, не опасен, и уже отсидел три года.

Это ужасно. Я просто не понимаю этого. Они пытались приговорить Веласкеса к 30 годам лишения свободы за покушение на убийство, потому что Кейн стрелял в другого человека. Очевидно, что, когда вы ведёте машину и стреляете, вы можете промахнуться и убить случайного прохожего. Это очень опасно. Но, кроме того, этот человек был в ярости по уважительной причине. Если бы Кейн убил того человека, мир стал бы лучше. У меня такое чувство», — приводит слова Рогана портал Boxing News.

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