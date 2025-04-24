Роган: Веласкес не должен сидеть в тюрьме. Он был в ярости по уважительной причине

Известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выступил в защиту бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе соотечественника Кейна Веласкеса.
«Кейн сделал то, на что пошёл бы каждый отец. Если вы не являетесь родителем, то не можете просто представить, какая ярость охватила бы вас, если бы какой-то мужчина приставал к вашему ребёнку. Любой стал бы красным от гнева, и никто, кроме вас самих, не смог бы описать это состояние.
Если и говорить о временном помешательстве, то это именно тот случай. Если и есть человек, который может сказать: «Я временно сошёл с ума» — то это отец, преследующий мужчину, который растлевал его сына. Все это понимают. Кейн не должен сидеть в тюрьме. Он не представляет угрозы для общества, не опасен, и уже отсидел три года.
Это ужасно. Я просто не понимаю этого. Они пытались приговорить Веласкеса к 30 годам лишения свободы за покушение на убийство, потому что Кейн стрелял в другого человека. Очевидно, что, когда вы ведёте машину и стреляете, вы можете промахнуться и убить случайного прохожего. Это очень опасно. Но, кроме того, этот человек был в ярости по уважительной причине. Если бы Кейн убил того человека, мир стал бы лучше. У меня такое чувство», — приводит слова Рогана портал Boxing News.