Роган назвал главный минус в работе комментатором в UFC

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган рассказал о главной трудности в работе комментатором боёв в UFC.

«Нет ничего лучше, чем комментировать бои в UFC. Если турнир идёт по времени Лас-Вегаса, то бои начинаются примерно в 15:00. Мы тратим больше шести часов на комментирование, а затем нужно найти время, чтобы сходить в туалет.

Иногда мне приходится спрашивать: «Могу ли я пописать?» А потом приходится бежать до кабинок. Я пью энергетики и принимаю никотиновые подушечки, чтобы оставаться бодрым и возбуждённым. Также употребляю много воды. Поэтому мне чертовски хочется в туалет во время турниров.

Нет ничего хуже, когда ты пытаешься что-то понять, а тебе нужно в туалет. Ты не можешь думать ни о чём, кроме этого», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.