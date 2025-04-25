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Стала известна дата реванша Усика и Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Стала известна дата реванша Усика и Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира по боксу
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Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усика проведёт реванш с обладателем титула IBF в категории до 120 кг британцем Даниэлем Дюбуа 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). На кону также будет стоять пояс The Ring. Об этом сообщает авторитетный журналист Майк Копингер.

Напомним, свой последний бой Усик провёл 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником стал представитель Великобритании Тайсон Фьюри. Для боксёров это был реванш. Поединок завершился победой Александра единогласным решением судей.

Дюбуа планировал провести защиту титула против экс-чемпиона мира Джозефа Паркера 22 февраля в Саудовской Аравии, однако из-за болезни не смог принять участие в турнире, и его в итоге заменил африканец Мартин Баколе.

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