UFC on ESPN 66: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

26 апреля в Канзас-Сити (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66.

Смотреть прямую трансляцию можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на официальной платформе UFC Fight Pass. Начало предварительных боёв запланировано на 1:00 по московскому времени, а основной кард стартует в 4:00 мск.

В главном событии вечера состоится бой между ирландцем Ианом Гарри, занимающим седьмое место в рейтинге полусредней весовой категории (до 77 кг), и бразильцем Карлосом Пратесом, идущим 13-м в том же дивизионе.

Кроме того, в клетку выйдет российский средневес (до 84 кг) Икрам Алискеров, которому предстоит поединок с бразильцем Андре Мунисом.