UFC on ESPN 66: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 26 на 27 апреля мск в Канзас-Сити (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66. Главным событием вечера станет бой в полусредней весовой категории между Карлосом Пратесом и Ианом Гарри.

Представляем вашему вниманию список пар бойцов, входящих в полный кард участников UFC on ESPN 66.

Основной кард

Иан Гарри — Карлос Пратес

Энтони Смит — Миньян Чжан

Гига Чикадзе — Дэвид Онама

Мишель Перейра — Абусупьян Магомедов

Рэнди Браун — Николас Далби

Икрам Алискеров — Андре Мунис

Предварительный кард

Джимми Флик — Мэтт Шнелл

Ахмад Хассанзада — Эван Элдер

Малкольм Веллмейкер — Кэмерон Саайман

Жаклин Аморим — Польяна Виана

Джоселин Эдвардс — Челси Чендлер

Крис Гутьеррес — Джон Кастаньеда

Тимоти Куамба — Роберто Ромеро

Дэ’Мон Блэкшир — Хейли Алатенг

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