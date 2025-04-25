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UFC on ESPN 66: полный кард участников, список бойцов

UFC on ESPN 66: полный кард участников, список бойцов
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В ночь с 26 на 27 апреля мск в Канзас-Сити (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66. Главным событием вечера станет бой в полусредней весовой категории между Карлосом Пратесом и Ианом Гарри.

UFC 2025. UFC on ESPN 66, Канзас-Сити, США
Иан Гарри — Карлос Пратес
27 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Иан Гарри
Не началось
Карлос Пратес

Представляем вашему вниманию список пар бойцов, входящих в полный кард участников UFC on ESPN 66.

Основной кард

Иан Гарри — Карлос Пратес
Энтони Смит — Миньян Чжан
Гига Чикадзе — Дэвид Онама
Мишель Перейра — Абусупьян Магомедов
Рэнди Браун — Николас Далби
Икрам Алискеров — Андре Мунис

Предварительный кард

Джимми Флик — Мэтт Шнелл
Ахмад Хассанзада — Эван Элдер
Малкольм Веллмейкер — Кэмерон Саайман
Жаклин Аморим — Польяна Виана
Джоселин Эдвардс — Челси Чендлер
Крис Гутьеррес — Джон Кастаньеда
Тимоти Куамба — Роберто Ромеро
Дэ’Мон Блэкшир — Хейли Алатенг

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