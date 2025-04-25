UFC on ESPN 66: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 26 на 27 апреля мск в Канзас-Сити (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66. Главным событием вечера станет бой в полусредней весовой категории между Карлосом Пратесом и Ианом Гарри.
Представляем вашему вниманию список пар бойцов, входящих в полный кард участников UFC on ESPN 66.
Основной кард
Иан Гарри — Карлос Пратес
Энтони Смит — Миньян Чжан
Гига Чикадзе — Дэвид Онама
Мишель Перейра — Абусупьян Магомедов
Рэнди Браун — Николас Далби
Икрам Алискеров — Андре Мунис
Предварительный кард
Джимми Флик — Мэтт Шнелл
Ахмад Хассанзада — Эван Элдер
Малкольм Веллмейкер — Кэмерон Саайман
Жаклин Аморим — Польяна Виана
Джоселин Эдвардс — Челси Чендлер
Крис Гутьеррес — Джон Кастаньеда
Тимоти Куамба — Роберто Ромеро
Дэ’Мон Блэкшир — Хейли Алатенг
Видео: Чемпионы UFC из России