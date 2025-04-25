Дю Плесси показательно отреагировал на предположение о своём участии в UFC 317

Чемпион UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси с иронией отреагировал на предположение одного из пользователей, что он сразится с чеченцем Хамзатом Чимаевом в соглавном поединке UFC 317, чьим главным событием стало бы противостояние Ислама Махачева и Илии Топурии.

«В соглавном?» — написал дю Плесси, сопроводив пост двумя смеющимися смайлами.

Фото: Скриншот

Ранее ожидалось, что дю Плесси проведёт защиту в поединке с Чимаевым на UFC 317. Позже появились публикации, согласно которым южноафриканский боец получил травму. Недавно Дрикус прокомментировал слухи о повреждении.

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