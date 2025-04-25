Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дю Плесси показательно отреагировал на предположение о своём участии в UFC 317

Дю Плесси показательно отреагировал на предположение о своём участии в UFC 317
Комментарии

Чемпион UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси с иронией отреагировал на предположение одного из пользователей, что он сразится с чеченцем Хамзатом Чимаевом в соглавном поединке UFC 317, чьим главным событием стало бы противостояние Ислама Махачева и Илии Топурии.

«В соглавном?» — написал дю Плесси, сопроводив пост двумя смеющимися смайлами.

Фото: Скриншот

Ранее ожидалось, что дю Плесси проведёт защиту в поединке с Чимаевым на UFC 317. Позже появились публикации, согласно которым южноафриканский боец получил травму. Недавно Дрикус прокомментировал слухи о повреждении.

Материалы по теме
Дрикус дю Плесси отреагировал на слух о своей травме

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android