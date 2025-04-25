Генри Сехудо публично извинился перед Адесаньей

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а также аналитик Генри Сехудо публично извинился перед бывшим чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

«Хочу сказать тебе спасибо. Я ненавидел тебя так, как ты и представить себе не можешь. Но ты же знаешь, хейтеры — лучшие фанаты. То, что ты показывал, не являясь при этом борцом, это впечатляет. Я говорю это как базовый борец. 85% всех чемпионов пришли из борьбы, но твои достижения были невероятными. И это бесило меня. Как считаешь, не поздно сказать, что я извиняюсь?» — сказал Генри Сехудо в эфире своего подкаста.

Напомним, Исраэлю 35 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств он дебютировал в 2012 году, а в UFC — в 2018 году. К настоящему моменту Последний повелитель стилей имеет в своём рекорде 24 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, а также пять поражений (2 КО/ТКО).