Менеджер Усика отреагировал на публикацию о дате и месте боя Александра с Дюбуа

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, прокомментировал публикацию журналиста Майка Копингера. Ранее тот заявил, что поединок Усика с обладателем титула IBF в категории до 120 кг Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).

«Что я могу сказать по поводу твоей срочной новости? И почему ты удивляешься, что ты никому не нравишься и тебе никто не жмёт руку? Ты ничего не знаешь о боксе, но хорошо распространяешь слухи. Срочные новости», — написал Климас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Усик и Дюбуа уже встречались. Их первый бой состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

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