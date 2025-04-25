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Инсайдер сообщил, что Махачев начал подготовку к следующему бою

Инсайдер сообщил, что Махачев начал подготовку к следующему бою
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Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев начал подготовку к следующему бою. Об этом в социальных сетях сообщил журналист и инсайдер Альваро Колменеро.

«Могу подтвердить, что Ислам Махачев уже начал тренировочный лагерь для своего следующего боя», — написал Колменеро в соцсетях.

Ранее Колменеро сообщал, что грузин Илия Топурия выступит на турнире UFC 317, который состоится 29 июня в Лас-Вегасе (США), и проведёт там титульный поединок.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 313 в марте, Гэтжи победил в реванше азербайджанца Рафаэля Физиева. Махачев UFC 311 в январе «задушил» в первом раунде бразильца Ренато Мойкано.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом в полулёгком весе, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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