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Чемпион UFC Белал Мухаммад отреагировал на слова Хабиба в свой адрес

Чемпион UFC Белал Мухаммад отреагировал на слова Хабиба в свой адрес
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Белал Мухаммад прокомментировал недавние комплиментарные слова бывшего обладателя чемпионского пояса промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в его адрес. Высказываясь о Белале, Хабиб ранее обратил внимание на его кардио, отметив, что выносливость Мухаммада одна из лучших среди всех бойцов лиги Даны Уайта.

«Для меня большая честь услышать такие слова от него. Он лестно говорил об мне, отметил моё кардио. Это многое значит. Я смотрю на него снизу вверх и хочу подражать ему и его стилю, тому, как он дерётся, и просто его чемпионской манере», — сказал Мухаммад в интервью MMA Fighting.

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