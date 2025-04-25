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Тренер дю Плесси прояснил слухи об ожидаемом бое с Чимаевым

Тренер дю Плесси прояснил слухи об ожидаемом бое с Чимаевым
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Морн Виссер, главный тренер чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикуса дю Плесси, заявил, что контракт на поединок с чеченцем Хамзатом Чимаевым до сих пор не подписан. Ранее в СМИ утверждалось, что их бой мог бы состояться на турнире UFC 317. Позже некоторые источники заявляли, что южноафриканец получил травму, из-за чего бой не состоится.

«Мы так и не подписали контракт. Так что бой с Хамзатом не был подтверждён», — сказал Виссер в эфире Submission Radio.

В общей сложности Дрикус к настоящему моменту принял участие в 25 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 23 победы и потерпел два поражения.

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