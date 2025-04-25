Тренер дю Плесси раскрыл план на бой Дрикуса с Чимаевым

Морн Виссер, тренер чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикуса дю Плесси, высказался о потенциальном поединке своего подопечного с Хамзатом Чимаевым.

«Уверен, сейчас Чимаев тренируется с крупными парнями, чтобы быть сильным. Но ему это не поможет. Ему придётся драться. Эта схватка будет не по грэпплингу или борьбе. Мы планируем устроить с ним драку в партере и разбить его там на части. Дрикус собирается прикончить его на земле. Да, в это сложно поверить, но мы собираемся драться с ним в партере», — сказал Виссер в эфире Submission Radio.

Ранее ожидалось, что дю Плесси проведёт защиту в поединке с Чимаевым на UFC 317. Позже появились публикации, согласно которым южноафриканский боец получил травму, однако спортсмен опроверг эту информацию.