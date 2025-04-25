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Тренер Дрикуса дю Плесси отреагировал на слух про травму бойца

Тренер Дрикуса дю Плесси отреагировал на слух про травму бойца
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Морн Виссер, главный тренер чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикуса дю Плесси, отреагировал на слух о травме своего подопечного. Ранее сообщалось, что из-за повреждения сорвался поединок Дрикуса с чеченцем Хамзатом Чимаевым, который якобы был запланирован на турнире UFC 317. Спортивное мероприятие состоится 29 июня в Лас-Вегасе (США).

«Никаких травм. Все эти разговоры – полнейшая чушь!» — сказал Виссер на канале Submission Radio в YouTube.

В общей сложности Дрикус к настоящему моменту принял участие в 25 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 23 победы и потерпел два поражения.

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