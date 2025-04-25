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Юбэнк-младший: у меня есть долг перед боксом, я сотру Бенна и Хирна в порошок

Юбэнк-младший: у меня есть долг перед боксом, я сотру Бенна и Хирна в порошок
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Один из топовых средневесов британец Крис Юбэнк-младший высказался о предстоящем поединке с соотечественником Конором Бенном.

«Бенн говорит о давлении и о том, как с ним справляться. Но он проводил тренировочный лагерь в Испании, потому что ему пришлось бежать. Он не мог выдержать прессинг, когда разгуливал по улицам Великобритании и видел, как люди говорят о читерстве с допингом и опускают шутки про яйца. Он скрылся и думает, что сможет использовать меня, чтобы вернуть расположение к себе.

Я не прятался. Я выходил на улицы, я выполнял медиаобязанности и чувствовал энергию в Великобритании в последние два месяца. У меня есть долг перед боксом. Бенн и Эдди Хирн лгали людям, и я сотру их в порошок. Важнее всего то, что произойдёт, когда прозвенит гонг. Какая бы стратегия или план у них ни были, они не готовы к надвигающемуся огню», — приводит слова Юбэнка Daily Mail.

Напомним, поединок между Крисом Юбэнком-младшим и Конором Бенном состоится 26 апреля в Великобритании.

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