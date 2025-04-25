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В UFC официально подтвердили, что Физиев выступит на турнире в Баку

В UFC официально подтвердили, что Физиев выступит на турнире в Баку
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11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев проведёт следующий поединок против 15-го номера рейтинга UFC в категории до 70 кг чилийца Игнасио Бохамондеса на турнире UFC в Баку (Азербайджан), который состоится 21 июня. Проведение поединка подтвердила пресс-служба промоушена.

В последнем поединке, который состоялся 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Физиев разделил октагон с бывшим обладателем временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи. Бой продлился все три раунда и завершился победой Гэтжи единогласным судейским решением.

Что касается Бохамондеса, то чилиец идёт на серии из трёх побед. Всего на его счету 22 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел пять поражений.

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