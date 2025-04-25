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Тренер дю Плесси прояснил возможность боя Дрикуса с Чимаевым на UFC 317

Тренер дю Плесси прояснил возможность боя Дрикуса с Чимаевым на UFC 317
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Морн Виссер, тренер чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикуса дю Плесси, заявил, что его подопечный в следующем поединке сразится с Хамзатом Чимаевым, при этом подчеркнул, что бой не состоится 29 июня на UFC 317 в рамках Международной бойцовской недели.

«Дрикус будет драться с Хамзатом Чимаевым, но пока мы всё ещё ждём заключения контракта. Новости будут скоро. Но определённо поединка не будет в рамках Международной бойцовской недели. При этом это будет точно Хамзат. Дело решено, если только Чимаев не откажется. Мы уже видели, как это было ранее», — сказал Виссер на канале Submission Radio в YouTube.

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