Тай Туиваса планирует вернуться в UFC в 2026 году

10-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе австрало-самоанский боец Тай Туиваса высказался о сроках своего возвращения в октагон.

«Я точно вернусь к выступлениям. Целью ставлю начало 2026 года. Посмотрите на меня. Мне нужно поработать в зале, привести себя в порядок. Я вешу больше 140 кг, точно не скажу свой вес, но всё серьёзно. Сейчас, после паузы, я чувствую себя намного лучше. Перерыв изменил меня, помог понять, чего я на самом деле хочу. И я точно хочу вернуться. И вернуться не просто так. Мне ещё есть что доказывать», — приводит слова Туивасы MMAFighting.

Туивасе 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Тай дебютировал в 2012 году, а в UFC — в 2017 году. Представитель Австралии в своём рекорде имеет 15 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и восемь поражений.