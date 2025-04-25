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Экс-боец UFC приговорён к 15 годам лишения свободы

Экс-боец UFC приговорён к 15 годам лишения свободы
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Бывший боец UFC Пьетро Менга приговорён к 15 годам и пяти месяцам лишения свободы за участие в организованной преступной группировке. Об этом информирует Sky News.

37-летний боец был арестован в январе 2024 года после того, как полиция Манчестера (Великобритания) идентифицировала его как ключевую фигуру в деле о незаконном обороте наркотиков и оружия. Сообщается, что спортсмен вину признал.

Менга стал бойцом UFC в 2017 году, однако так и не провёл ни одного поединка в промоушене Даны Уайта. Спортсмен должен был сразиться с американцем Тимом Эллиоттом, однако не уложился в лимит весовой категории, из-за чего противостояние отменили. После этого Пьетро покинул UFC. В общей сложности на его счету в ММА 14 побед при четырёх поражениях.

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