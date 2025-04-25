Крис Юбэнк-младший оштрафован на $ 500 тыс. за лишние 23 грамма перед боем с Бенном

Состоялась официальная церемония взвешивания перед поединком двух британских боксёров Криса Юбэнка-младшего и Конора Бенна. Спортсмены выступают в средней весовой категории (72,574 кг – 160 фунтов). Как информирует The Ring, с первой попытки Юбэнк-младший показал на весах 160,2 фунта (примерно 72,66 кг). Когда через некоторое время Крис стал на весы во второй раз, то результат оказался следующим – 160,05 фунта (примерно 72,597 кг). В результате, согласно правилам, за перевес в 23 грамма Юбэнк-младший будет вынужден заплатить штраф на сумму $ 500 тыс.

Что касается Бенна, то он уложился в лимит средней весовой категории. Его вес составил 70,94 кг.

Поединок между Юбэнком и Бенном состоится 26 апреля на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне (Великобритания).

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