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Крис Юбэнк-младший оштрафован на $ 500 тыс. за лишние 23 грамма перед боем с Бенном

Крис Юбэнк-младший оштрафован на $ 500 тыс. за лишние 23 грамма перед боем с Бенном
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Состоялась официальная церемония взвешивания перед поединком двух британских боксёров Криса Юбэнка-младшего и Конора Бенна. Спортсмены выступают в средней весовой категории (72,574 кг – 160 фунтов). Как информирует The Ring, с первой попытки Юбэнк-младший показал на весах 160,2 фунта (примерно 72,66 кг). Когда через некоторое время Крис стал на весы во второй раз, то результат оказался следующим – 160,05 фунта (примерно 72,597 кг). В результате, согласно правилам, за перевес в 23 грамма Юбэнк-младший будет вынужден заплатить штраф на сумму $ 500 тыс.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Крис Юбэнк — Конор Бенн
27 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Крис Юбэнк
Не началось
Конор Бенн

Что касается Бенна, то он уложился в лимит средней весовой категории. Его вес составил 70,94 кг.

Поединок между Юбэнком и Бенном состоится 26 апреля на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне (Великобритания).

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