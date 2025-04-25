Абдель-Азиз: Махачев — самый универсальный чемпион в истории UFC

Известный менеджер в мире ММА Али Абдель-Азиз, который занимается делами действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, высказался о россиянине.

«Хочу всем напомнить, что у Махачева 16 побед в UFC и 15 побед подряд. Он досрочно победил восемь последних соперников, он является одним из самых активных чемпионов в истории UFC. Он дрался с уведомлением за неделю и даже за день. Когда он одержал победу над Волкановски, говорили, что Алекс слишком мал.

Но если кто-то говорит, что Ислам не дерется со всеми подряд, то он просто не в своем уме. Это самый универсальный чемпион в истории UFC. Проявите уважение к этому имени», — написал Али Абдель-Азиз в соцсетях.