Карлос Пратес сделал прогноз на предстоящий бой с Ианом Гарри

Бразильский полусредневес UFC Карлос Пратес дал прогноз на свой предстоящий поединок с Ианом Гарри, с которым возглавит турнир UFC on ESPN 66, который пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в США.

«Как говорит моя мама: ветер, который дует туда, дует и обратно. Этот парень открыл рот, начал нести чушь обо мне, и теперь придётся отвечать за это. С самого начала схватки один из нас попытается навязать свою игру другому. Я вижу, как избиваю Гарри, наношу урон и нокаутирую в третьем или четвёртом раунде. Мне нравятся нокауты, нравится бить соперников, особенно тех, кто очень самоуверен и болтает всякое. Мы должны его проучить», — приводит слова Пратеса MMA Junkie.