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Карлос Пратес сделал прогноз на предстоящий бой с Ианом Гарри

Карлос Пратес сделал прогноз на предстоящий бой с Ианом Гарри
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Бразильский полусредневес UFC Карлос Пратес дал прогноз на свой предстоящий поединок с Ианом Гарри, с которым возглавит турнир UFC on ESPN 66, который пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в США.

UFC 2025. UFC on ESPN 66, Канзас-Сити, США
Иан Гарри — Карлос Пратес
27 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Иан Гарри
Не началось
Карлос Пратес

«Как говорит моя мама: ветер, который дует туда, дует и обратно. Этот парень открыл рот, начал нести чушь обо мне, и теперь придётся отвечать за это. С самого начала схватки один из нас попытается навязать свою игру другому. Я вижу, как избиваю Гарри, наношу урон и нокаутирую в третьем или четвёртом раунде. Мне нравятся нокауты, нравится бить соперников, особенно тех, кто очень самоуверен и болтает всякое. Мы должны его проучить», — приводит слова Пратеса MMA Junkie.

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