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Икрам Алискеров и Андре Мунис сделали вес

Икрам Алискеров и Андре Мунис сделали вес
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Сегодня, 25 апреля, в Канзас-Сити (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on ESPN 66, где в рамках предварительного карда свой очередной бой проведёт российский средневес UFC Икрам Алискеров против бразильца Андре Муниса.

Оба бойца без проблем уложились в лимит допустимого веса, показав отметку в 84,14 кг.

Напомним, Алискеров появится на этом бое после поражения от экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера, которому уступил нокаутом в первом раунде, выйдя на тот поединок на кратчайшем уведомлении.

Что касается Муниса, то он выйдет в октагон после почти двухлетнего перерыва, где успел закрыть серию из двух подряд поражений.

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