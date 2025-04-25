Абусупьян Магомедов и Мишель Перейра прошли взвешивание

Сегодня, 25 апреля, в Канзас-Сити (США) прошла официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on ESPN 66, в рамках которого российский средневес Абусупьян Магомедов проведёт бой против бразильца Мишеля Перейры.

Оба бойца успешно прошли взвешивание, показав следующие результаты:

Абусупьян Магомедов — 84,14 кг;

Мишель Перейра — 84,37 кг.

Напомним, Магомедов свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где победил удушающим приёмом в третьем раунде другого бразильского бойца Брунно Феррейру.

Что касается Перейры, то он предыдущий поединок провёл также в октябре 2024 года и проиграл там техническим нокаутом в пятом раунде Энтони Эрнандесу.