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Иан Гарри перевесил Карлоса Пратеса перед боем на UFC on ESPN 66

Иан Гарри перевесил Карлоса Пратеса перед боем на UFC on ESPN 66
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В Канзас-Сити (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on ESPN 66, где главным событием шоу станет бой в полусредней весовой категории между бразильцем Карлосом Пратесом и ирландцем Ианом Гарри.

UFC 2025. UFC on ESPN 66, Канзас-Сити, США
Иан Гарри — Карлос Пратес
27 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Иан Гарри
Не началось
Карлос Пратес

Участники главного поединка вечера успешно уложились в лимит допустимого веса, показав следующие цифры:

Карлос Пратес — 77,11 кг;
Иан Гарри — 77,56 кг.

Напомним, Пратес свой предыдущий поединок проводил в ноябре 2024 года, где он одержал победу нокаутом в первом раунде над Нилом Магни и сейчас идёт на серии из 11 побед (четыре из них – в UFC). Гарри проведёт этот бой после поражения от Шавката Рахмонова в декабре 2024 года.

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