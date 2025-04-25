Иан Гарри перевесил Карлоса Пратеса перед боем на UFC on ESPN 66

В Канзас-Сити (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on ESPN 66, где главным событием шоу станет бой в полусредней весовой категории между бразильцем Карлосом Пратесом и ирландцем Ианом Гарри.

Участники главного поединка вечера успешно уложились в лимит допустимого веса, показав следующие цифры:

Карлос Пратес — 77,11 кг;

Иан Гарри — 77,56 кг.

Напомним, Пратес свой предыдущий поединок проводил в ноябре 2024 года, где он одержал победу нокаутом в первом раунде над Нилом Магни и сейчас идёт на серии из 11 побед (четыре из них – в UFC). Гарри проведёт этот бой после поражения от Шавката Рахмонова в декабре 2024 года.