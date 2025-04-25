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Павел Сосулин досрочно победил Лукаса Брайана Бастиду и завоевал пояс WBA Gold

Павел Сосулин досрочно победил Лукаса Брайана Бастиду и завоевал пояс WBA Gold
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В Уфе в главном событии боксёрского вечера «IBA.Pro 3» перспективный российский боксёр первого среднего дивизиона Павел Сосулин сразился с аргентинцем Лукасом Брайаном Бастидой в бою за титул WBA Gold.

С самого начала поединка Сосулин задал свой темп и ход событий в ринге, выигрывая раунд за раундом. Бастида проявлял мужество и характер, но этого было недостаточно.

В концовке практически каждого раунда Сосулин действовал на взрывах и засыпал своего соперника градом ударов. В девятом раунде Павел в очередной раз решил обрушить серийные атаки в сторону аргентинца, и рефери принял решение остановить это одностороннее избиение.

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