Результаты взвешивания участников турнира UFC on ESPN 66

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Сегодня, 25 апреля, в Канзас-Сити (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on ESPN 66, где главным событием шоу станет бой в полусреднем весе между Карлосом Пратесом и Ианом Гарри.

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания:

Основной кард

Иан Гарри (77,56 кг) — Карлос Пратес (77,11 кг)

Энтони Смит (93,44 кг) — Миньян Чжан (93,44 кг)

Гига Чикадзе (66,68 кг)* — Дэвид Онама (66,22 кг)

Мишель Перейра (84,37 кг) — Абусупьян Магомедов (84,14 кг)

Рэнди Браун (77,56 кг) — Николас Долби (77,56 кг)

Икрам Алискеров (83,91 кг) — Андре Мунис (83,91 кг)

Предварительный кард

Джимми Флик (57,15 кг) — Мэтт Шнелл (57,15 кг)

Малкольм Веллмейкер (61,23 кг) — Кэмерон Саайман (61,23 кг)

Жаклин Аморим (52,61 кг) — Польяна Виана (52,16 кг)

Джоселин Эдвардс (61,68 кг) — Челси Чендлер (60,78 кг)

Крис Гутьеррес (66,22 кг) — Джон Кастаньеда (66,22 кг)

Тимоти Куамба (66,22 кг) — Роберто Ромеро (66,11 кг)

Дэ’Мон Блэкшир (61,34 кг) — Хейли Алатенг (61,68 кг)

* — Гига Чикадзе не смог уложиться в лимит допустимого веса и будет оштрафован на 20% гонорара в пользу соперника