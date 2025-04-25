Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Патрис Эвра анонсировал свой дебютный бой в ММА и хочет видеть в соперниках Суареса

Патрис Эвра анонсировал свой дебютный бой в ММА и хочет видеть в соперниках Суареса
Комментарии

Известный 43-летний французский футболист, экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра заявил, что планирует провести свой дебютный бой в смешанных единоборствах на турнире лиги PFL, который пройдёт 23 мая в Париже. Имя соперника Патриса пока не называется, но сам спортсмен отметил, что хотел бы видеть в противоположном углу октагона известного уругвайского футболиста Луиса Суареса.

«Я официально готовлюсь к своему первому бою в PFL. Они выберут мне противника. Они спросили, с кем я хочу встретиться, я ответил «Луис Суарес!». Я готов заплатить за этот бой из своего кармана, и он даже может меня укусить», — приводит слова Эвра MMA Fighting.

Материалы по теме
ММА нужна своя Медиалига – с новыми правилами и героями. Изучаем варианты
ММА нужна своя Медиалига – с новыми правилами и героями. Изучаем варианты
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android