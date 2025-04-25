Патрис Эвра анонсировал свой дебютный бой в ММА и хочет видеть в соперниках Суареса

Известный 43-летний французский футболист, экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра заявил, что планирует провести свой дебютный бой в смешанных единоборствах на турнире лиги PFL, который пройдёт 23 мая в Париже. Имя соперника Патриса пока не называется, но сам спортсмен отметил, что хотел бы видеть в противоположном углу октагона известного уругвайского футболиста Луиса Суареса.

«Я официально готовлюсь к своему первому бою в PFL. Они выберут мне противника. Они спросили, с кем я хочу встретиться, я ответил «Луис Суарес!». Я готов заплатить за этот бой из своего кармана, и он даже может меня укусить», — приводит слова Эвра MMA Fighting.