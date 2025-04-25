Крис Юбэнк-младший показал результат весогонки перед поединком с Конором Бенном

Известный британский средневес Крис Юбэнк-младший продемонстрировал итоги весогонки накануне официального взвешивания перед боем с соотечественником Конором Бенном.

«Боль временна… Слава вечна!» — написал Юбэнк под опубликованным видео на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, бой между Юбэнком-младшим и Бенном состоится 26 апреля в Лондоне, где возглавит крупное боксёрское шоу под брендом The Ring.

Стоит отметить, что отцы обоих боксёров встречались между собой в ринге в конце прошлого века, и счёт их личных встреч 1-1. Теперь их боксёрские династии получили возможность определить сильнейшего в завтрашнем поединке своих сыновей.