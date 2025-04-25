Иван Штырков проведёт бой с Шамилем Гамзатовым на RCC 22

Известный российский тяжеловес ММА Иван Штырков свой следующий бой проведёт 31 мая в Екатеринбурге на турнире по смешанным единоборствам RCC 22, где сразится с соотечественником, экс-бойцом UFC Шамилем Гамзатовым в соглавном событии бойцовского шоу.

Напомним, Штырков свой последний официальный бой по правилам ММА проводил в октябре 2024 года, где он одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над другим бывшим бойцом UFC Хадисом Ибрагимовым.

Что касается Гамзатова, то его предыдущий поединок, на котором он победил раздельным решением судей Игоря Глазкова, состоялся в феврале 2025 года.