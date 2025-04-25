Макс Холлоуэй и Дастин Порье проведут трилогию 19 июля на UFC 318

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй проведёт третий бой с бывшим обладателем временного титула UFC в лёгком весе Дастином Порье на турнире UFC 318, который состоится 19 июля в Новом Орлеане (Луизиана, США). На кону этого противостояния будет стоять титул BMF. Об этом сообщает пресс-служба UFC на своём официальном сайте.

Напомним, первый бой между Холлоуэем и Порье состоялся в феврале далёкого 2012 года, где победу удушающим приёмом в первом раунде одержал Порье. Затем в апреле 2019 года бойцы вновь встретились в октагоне, и на этот раз Порье победил единогласным решением судей.

Порье свой последний бой проводил в июне 2024 года и проиграл там удушающим приёмом в пятом раунде действующему чемпиону UFC в лёгком весе Исламу Махачеву. Холлоуэй в своём предыдущем поединке также потерпел поражение нокаутом в третьем раунде от Илии Топурии. Стоит отметить, что предстоящий третий бой с Холлоуэем Порье объявил своим прощальным поединком в карьере.