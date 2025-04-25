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Впервые в истории WWE женский поединок получил оценку пять звёзд

Впервые в истории WWE женский поединок получил оценку пять звёзд
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Популярный реслинг-эксперт и журналист Дейв Мельтцер выставил оценки за прошедшее крупнейшее шоу популярного промоушена World Wreslting Entertainment (WWE) WrestleMania 41, которое прошло с 19 по 21 апреля в Лас-Вегасе, США, на арене «Эллиджент Стэдиум», оценив женский поединок на максимальный балл — пять звёзд.

Мельтцер присваивает рейтинги матчам с момента создания своего издания Wrestling Observer Newsletter (WON) в 1982 году и оценил свой первый матч пятью звёздами в 1983 году. Получение рейтинга матча в пять звёзд и выше для многих рестлеров считается большим достижением, хотя сами рейтинги в конечном счёте являются лишь мнением Дейва Мельтцера.

Поединок второго дня WreslteMania 41 за женский титул бренда Raw между Ийо Скай, Рией Рипли и Бьянкой Белэйр единственный за все два дня шоу получил максимальный балл. Ближайший по оценке — мейн-ивент первого дня между СМ Панком, Сетом Роллинсом и Романом Рейнсом, получивший 4,75 звезды.

Фото: wwe.com

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