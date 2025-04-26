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Икрам Алискеров — Андре Муниз: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Икрам Алискеров — Андре Мунис: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 26 на 27 апреля в Канзас-Сити (США) на арене «Ти-Мобайл Центр» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66. В рамках основного карда состоится поединок в среднем весе между одним из ведущих российских бойцов этого дивизиона Икрамом Алискеровым и бразильским бойцом Андре Мунисом.

Ориентировочное время начала поединка — 5:00 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC on ESPN 66 и событий вокруг него.

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