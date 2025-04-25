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Дмитрий Кудряшов победил Райделла Букера

Дмитрий Кудряшов победил Райделла Букера
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Сегодня, 25 апреля, в Самаре состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой известного российского тяжеловеса Дмитрия Кудряшова против американского ветерана ринга Райделла Букера.

Прочие бои 2025. Мелбет Лига бокса
Дмитрий Кудряшов — Райделл Букер
25 апреля 2025, пятница. 23:30 МСК
Дмитрий Кудряшов
Окончено
UD
Райделл Букер

С самого начала поединка Кудряшов принялся работать первым номером, но не смог донести до цели ни одного акцентированного удара до своей цели в стартовых двух раундах, после чего в третьем раунде Кудряшов стал делать акцент на работу в корпус с переводом на голову. За 30 секунд до конца заключительного раунда Букер взял колено после пропущенного удара, но сумел довести бой до объявления судейских записок. В итоге все трое судей единогласно отдали победу Кудряшову.

Для Кудряшова эта победа стала 27-й (25 из них досрочно) при всего шести поражениях.

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