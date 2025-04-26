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Порье назвал бойца UFC, с которым он изначально хотел провести свой прощальный бой

Порье назвал бойца UFC, с которым он изначально хотел провести свой прощальный бой
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Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье назвал бойца UFC, с которым он изначально планировал провести свой прощальный поединок в карьере.

«Я просил матчмейкеров UFC организовать мне поединок с Джастином Гэтжи, поскольку счёт в нашем противостоянии 1-1 и мне хотелось завершить трилогию с ним. Но по какой-то причине парни из UFC действительно захотели увидеть наш бой [c Холлоуэем]. Это круто, у меня к Максу только уважение», — приводит слова Порье портал Low Kick MMA.

Напомним, Порье и Холлоуэй бились дважды — в 2012 и 2019 годах. В каждом поединке победу одерживал Бриллиант.

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