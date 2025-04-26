Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Порье: я ухожу из спорта на своих условиях

Порье: я ухожу из спорта на своих условиях
Комментарии

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье поделился мыслями о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

«Я ухожу из спорта на своих условиях. Не собираюсь сдаваться. Это не спорт отправляет меня на пенсию, а я сам ухожу», — приводит слова Порье аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

Напомним, Порье проведёт следующий поединок с действующим обладателем титула BMF и бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе (до 66 кг), а также соотечественником Максом Холлоуэем. Их бой состоится 19 июля на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

Материалы по теме
Порье назвал бойца UFC, с которым он изначально хотел провести свой прощальный бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android