Порье: я ухожу из спорта на своих условиях

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье поделился мыслями о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

«Я ухожу из спорта на своих условиях. Не собираюсь сдаваться. Это не спорт отправляет меня на пенсию, а я сам ухожу», — приводит слова Порье аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

Напомним, Порье проведёт следующий поединок с действующим обладателем титула BMF и бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе (до 66 кг), а также соотечественником Максом Холлоуэем. Их бой состоится 19 июля на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).