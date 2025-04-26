Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Канело: надеюсь, мне удастся провести реванш с Биволом. Должен показать, что я лучше него

Канело: надеюсь, мне удастся провести реванш с Биволом. Должен показать, что я лучше него
Аудио-версия:
Комментарии

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, заявил о желании провести реванш с чемпионом WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом.

«Надеюсь, у меня будет возможность провести реванш с Биволом. Бой с ним — единственный в полутяжёлом весе, на который я бы дал согласие. Просто хочу доказать себе, что после того поражения мне удалось сделать работу над ошибками. Сердце говорит мне: «Эй, ты должен показать, что являешься лучшим боксёром, чем он», — приводит слова Альвареса портал SecondsOut.

Бой Бивола и Альвареса состоялся 7 мая 2022 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия единогласным решением судей.

Материалы по теме
Разругались с Биволом, нелепо берегли Канело. WBC — символ всех недостатков бокса
Разругались с Биволом, нелепо берегли Канело. WBC — символ всех недостатков бокса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android