Канело: надеюсь, мне удастся провести реванш с Биволом. Должен показать, что я лучше него

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, заявил о желании провести реванш с чемпионом WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом.

«Надеюсь, у меня будет возможность провести реванш с Биволом. Бой с ним — единственный в полутяжёлом весе, на который я бы дал согласие. Просто хочу доказать себе, что после того поражения мне удалось сделать работу над ошибками. Сердце говорит мне: «Эй, ты должен показать, что являешься лучшим боксёром, чем он», — приводит слова Альвареса портал SecondsOut.

Бой Бивола и Альвареса состоялся 7 мая 2022 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия единогласным решением судей.